Femminicidio di Ripaberarda Malavolta a giudizio | l’aggravante delle torture alla moglie davanti ai figli

Ascoli, 23 ottobre 2025 – Il gup del tribunale di Ascoli Piceno Angela Miccoli ha rinviato a giudizio Massimo Malavolta, l'uomo accusato dell’ omicidio di Emanuela Massicci avvenuto a Castignano, nella frazione di Ripaberarda, il 19 dicembre 2024. Il processo inizierà l'8 gennaio 2026 davanti alla Corte d'Assise di Macerata. Ammessa la costituzione di parte civile dei genitori e dei due figli della vittima. La Procura ascolana contesta a Malavolta, non presente in tribunale, l’omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura; aggravato in quanto commesso in danno della propria moglie, nell’ambito del delitto di maltrattamenti, perpetrato con crudeltà, per futili motivi e approfittando di una situazione di minorata difesa della moglie che sarebbe stata torturata anche nei dieci giorni precedenti alla notte in cui è stata uccisa: circostanza di cui il marito dovrà rispondere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

