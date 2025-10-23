Femminicidio di Luciana Ronchi a Milano Luigi Morcaldi piange durante l' interrogatorio | Sono un assassino

Femminicidio a Milano, Luciana Ronchi uccisa a coltellate dall’ex compagno Luigi Morcaldi, che dopo la fuga ha confessato: “Sono un assassino”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Luciana Ronchi a Milano, Luigi Morcaldi piange durante l'interrogatorio: "Sono un assassino"

Luigi Morcaldi confessa in lacrime il femminicidio di Luciana Ronchi: «Sono un fallito, un assassino». Il movente, le accuse all'ex e il... - X Vai su X

Luciana Ronchi è morta. La notizia è giunta da poco, e lo Stato anche oggi ha dimostrato il suo fallimento. Luciana è solo l'ultima, l'ennesima vittima di un femminicidio in Italia. Un pensiero commosso a Luciana e alla sua famiglia. - facebook.com Vai su Facebook

Milano, Luciana Ronchi morta dopo le coltellate: arrestato l’ex marito Luigi Morcaldi - È morta ieri sera Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata dall'ex marito Luigi Morcaldi mercoledì mattina a Milano. Secondo lapresse.it

Luigi Morcaldi confessa in lacrime il femminicidio di Luciana Ronchi: «Sono un fallito, un assassino». Il movente, le accuse all'ex e il figlio - È la confessione di Luigi Morcaldi, 64 anni, che ha accoltellato e ucciso l'e compagna Luciana Ronchi, 62 anni, nella mattinata ... Lo riporta msn.com

Luciana come Pamela, ancora un femminicidio a Milano: “Un agguato. Aiutiamo le donne a trovare la forza di denunciare” - Il femminicidio di Luciana Ronchi a pochi giorni da quello di Pamela Genini. Scrive milano.cityrumors.it