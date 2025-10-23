Fedez nel nuovo libro | Quando mi sono ammalato di cancro Salvini mi scriveva ogni settimana Il bacio a Rosa Chemical? Era tutto concordato

Il rapper torna al centro dell’attenzione con il suo nuovo libro autobiografico L’acqua è più profonda di come sembra da sopra. Dalla separazione alle frequentazioni poco raccomandabili, dall’amicizia (e le botte) con Ghali a quello che accadde davvero a Sanremo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fedez nel nuovo libro: «Quando mi sono ammalato di cancro, Salvini mi scriveva ogni settimana. Il bacio a Rosa Chemical? Era tutto concordato»

Approfondisci con queste news

Nel suo nuovo libro "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra", Fedez ha parlato della fine della sua storia con Chiara Ferragni a causa del suo tradimento con Angelica Montini #Fedez #ChiaraFerragni #ferragnez #musica #musicaitaliana #fblifesty - facebook.com Vai su Facebook

Dove va il nuovo Fedez? Dal libro alla musica tutti gli indizi sul rapper che ha negato il rap - X Vai su X

Fedez si racconta nel nuovo libro, 'lo stoicismo mi ha aiutato' - Il racconto più sincero e vulnerabile dell'artista, un viaggio tra dolore e rinascita, dove la fragilità diventa forza ... Si legge su ansa.it

Dalla malattia al divorzio, Fedez sul suo nuovo libro: "Doveva chiamarsi 'Vivisezione di uno stronzo'" - Il rapper presenta in una conversazione con Gianluca Gotto 'L’acqua è più profonda di come sembra da sopra' "Il titolo originario doveva essere 'Vivisezione di uno stronzo' ". Secondo adnkronos.com

Fedez si racconta: “Alla fine non ne potevo davvero più” - Nel suo libro "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra", il rapper si lascia andare a importanti rivelazioni. Lo riporta notiziemusica.it