Fedez memoir senza filtro | cadute terapia e nuovi inizi

Il nuovo libro di Fedez non cerca scorciatoie: è un autoritratto che mette ordine nel caos e accetta le ombre. Pubblicato da Mondadori il 21 ottobre 2025, “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra” racconta cadute e ripartenze senza chiedere indulgenza, con una prosa che preferisce la verità all’autocompiacimento. Un libro che scava . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fedez, memoir senza filtro: cadute, terapia e nuovi inizi

