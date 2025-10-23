Fedez | Col Pandoro Gate Chiara aveva fatto una str*** pazzesca Sono stati i suoi a spifferare la nostra separazione

Il rapper milanese Fedez nelle scorse ore ha presentato un libro autobiografico (L'acqua è più profonda di come sembra da sopra, Mondadori, 184 pagine, 19 euro) dove racconta diversi particolari inediti del suo rapporto con l'ex moglie Chiara Ferragni. “Con Rosa Chemical era tutto concordato”Tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

#Fedez rivela come ha scoperto del pandoro gate, poi lancia una frecciata a #ChiaraFerragni - X Vai su X

"Quando ho riaperto gli occhi dopo la prima esibizione di Battito è stato come se mi fossi scrollato di dosso gli ultimi due anni, il tumore, il divorzio, il pandoro, Iovino, la depressione, va*****ulo". Fedez torna con il libro L’acqua è più profonda di come sembra d - facebook.com Vai su Facebook

Fedez: "Col Pandoro Gate Chiara aveva fatto una str*** pazzesca. Sono stati i suoi a spifferare la nostra separazione" - Fedez a ruota libera sulle sue vicende personali nel suo libro: "Salvini mi scriveva tutti i giorni quando stavo male, nonostante ce ne fossimo dette di tutti i colori". Segnala milanotoday.it

Fedez: “Chiara Ferragni? Dopo il bacio con Rosa Chemical trattato come un lebbroso”/ Poi sul Pandoro Gate… - Fedez si racconta nel libro L'acqua è più profonda di come sembra da sopra e si lascia andare a dichiarazioni dure sul periodo vissuto con Chiara Ferragni. ilsussidiario.net scrive

Le dichiarazioni di Fedez - All’interno del suo libro, Fedez rivela come ha scoperto dell’ormai famoso pandoro gate. Riporta novella2000.it