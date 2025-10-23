Fedez | Col Pandoro Gate Chiara aveva fatto una str*** pazzesca Sono stati i suoi a spifferare la nostra separazione

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper milanese Fedez nelle scorse ore ha presentato un libro autobiografico (L'acqua è più profonda di come sembra da sopra, Mondadori, 184 pagine, 19 euro) dove racconta diversi particolari inediti del suo rapporto con l'ex moglie Chiara Ferragni. “Con Rosa Chemical era tutto concordato”Tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

fedez pandoro gate chiaraFedez: "Col Pandoro Gate Chiara aveva fatto una str*** pazzesca. Sono stati i suoi a spifferare la nostra separazione" - Fedez a ruota libera sulle sue vicende personali nel suo libro: "Salvini mi scriveva tutti i giorni quando stavo male, nonostante ce ne fossimo dette di tutti i colori". Segnala milanotoday.it

fedez pandoro gate chiaraFedez: “Chiara Ferragni? Dopo il bacio con Rosa Chemical trattato come un lebbroso”/ Poi sul Pandoro Gate… - Fedez si racconta nel libro L'acqua è più profonda di come sembra da sopra e si lascia andare a dichiarazioni dure sul periodo vissuto con Chiara Ferragni. ilsussidiario.net scrive

fedez pandoro gate chiaraLe dichiarazioni di Fedez - All’interno del suo libro, Fedez rivela come ha scoperto dell’ormai famoso pandoro gate. Riporta novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Fedez Pandoro Gate Chiara