Fedez accoglie ' ruttando' l' assistente di Chiara Ferragni | Bambolina piena di Gh

Che i rapporti tra Fedez e Fabio Maria Damato non siano mai stati idilliaci è cosa nota da qualche tempo. Finché il rapper è stato sposato con l'influencer, custodiva con attenzione l'ostilità che aveva nei confronti dell'assistente della moglie, uno di coloro che poi sarebbero finiti coinvolti. 🔗 Leggi su Today.it