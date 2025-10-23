Fedez accoglie ' ruttando' l' assistente di Chiara Ferragni | Bambolina piena di Gh

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che i rapporti tra Fedez e Fabio Maria Damato non siano mai stati idilliaci è cosa nota da qualche tempo. Finché  il rapper è stato sposato con l'influencer, custodiva con attenzione l'ostilità che aveva nei confronti dell'assistente della moglie, uno di coloro che poi sarebbero finiti coinvolti. 🔗 Leggi su Today.it

