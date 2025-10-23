Federico Mastrostefano scrive a un’ex fuori da UeD | parla lei e lo smaschera

Tra i protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne che stanno generando maggiore sgomento c’è Federico Mastrostefano. Il cavaliere, ex tronista del programma diversi anni fa, malgrado sia tornato come esponente del Trono Over, pare non abbia perso i modi di fare da tronista, sta di fatto che si sta comportando come se fosse ancora seduto sulla poltrona rossa, ma non solo. Il suo essere “piacione” con le donne lo sta portando a far nascere dei disguidi anche al di fuori della trasmissione. Una sua ex, nonché sua scelta a UeD, Pamela Compagnucci, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni davvero inaspettate. 🔗 Leggi su Tutto.tv

