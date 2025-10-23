Federico Mastrostefano scrive a un’ex fuori da UeD | parla lei e lo smaschera

Tutto.tv | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne che stanno generando maggiore sgomento c’è Federico Mastrostefano. Il cavaliere, ex tronista del programma diversi anni fa, malgrado sia tornato come esponente del Trono Over, pare non abbia perso i modi di fare da tronista, sta di fatto che si sta comportando come se fosse ancora seduto sulla poltrona rossa, ma non solo. Il suo essere “piacione” con le donne lo sta portando a far nascere dei disguidi anche al di fuori della trasmissione. Una sua ex, nonché sua scelta a UeD, Pamela Compagnucci, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni davvero inaspettate. 🔗 Leggi su Tutto.tv

federico mastrostefano scrive a un8217ex fuori da ued parla lei e lo smaschera

© Tutto.tv - Federico Mastrostefano scrive a un’ex fuori da UeD: parla lei e lo smaschera

Contenuti che potrebbero interessarti

federico mastrostefano scrive un8217exUomini e Donne, ritorno di fiamma per Federico Mastrostefano e Agnese?/ “Avvistati insieme”: cos’è successo - Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale sono tornati insieme dopo la rottura a Uomini e Donne? Secondo ilsussidiario.net

federico mastrostefano scrive un8217exUomini e Donne, Federico Mastrostefano scrive alla Ex poi viene avvistato a baciare Agnese De Pasquale - Ecco le ultime indiscrezioni sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne, avvistato a baciare Agnese De Pasquale. Segnala msn.com

federico mastrostefano scrive un8217exUomini e Donne, indiscrezioni clamorose su Federico Mastrostefano: il cavaliere fa il doppio gioco? - Ecco le ultime clamorose indiscrezioni sul cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne”. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Federico Mastrostefano Scrive Un8217ex