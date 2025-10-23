Federico Brusaferri dalla scomparsa al miracolo | il 12enne è stato trovato

Per lui si è fermata tutta Trento, e non solo. Ma, va detto, non potrebbe essere diversamente visto che stiamo parlando della scomparsa di un ragazzino di appena 12 anni. Per fortuna, però, la vicenda di Federico Brusaferri che ieri, mercoledì 22 ottobre, ha tenuto col fiato sospeso capoluogo e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it