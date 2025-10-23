Fede tradizione e musica per i festeggiamenti per la Madonna di Sanarica

SAN PIETRO VERNOTICO - La comunità sampietrana si prepara a rendere omaggio alla Beata Vergine delle Grazie di Sanarica con un ricco programma di celebrazioni religiose e civili che culmineranno domenica 26 ottobre prossimo. I festeggiamenti religiosi sono cominciati il 17 ottobre, con il Santo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

News recenti che potrebbero piacerti

San Paolo Albanese : *"Croce e Basilico": fede, tradizione e biodiversità.* *A San Paolo Albanese, il paese più piccolo della Basilicata, si è rinnovata con successo la kermesse giunta alla sesta edizione. Dall'affascinante rito religioso greco-bizantino ai prod - facebook.com Vai su Facebook

Amore, fede e tradizione. Questa è @orasolaretv2000 di oggi #13ottobre. Alle 12.20 su #TV2000 con: Grazia e Felice Trovato: 50 anni di vita insieme Suor Alice Callegare e la sua "missione digitale" Gianni Iezzi, Franco Presenza, Angela Altobelli, Assunt - X Vai su X

Fede, tradizione e musica: Solarussa in festa per San Gregorio Magno - Torna a Solarussa una delle ricorrenze più sentite dalla comunità: la festa di San Gregorio Magno, che ogni anno richiama fedeli, visitatori e appassionati di tradizioni popolari. Lo riporta linkoristano.it

Festa d’Autunno 2025: Noci tra fede, comunità e spettacolo - Dal 4 al 13 ottobre, la città ha celebrato i Santi Medici Cosma e Damiano e la Madonna del Ro ... Lo riporta noci24.it

La comunità celebra San Vito: fede, territorio e cultura per la festa del compatrono - La comunità di Carmiano, insieme al Comune, all’Associazione “Madonna Nostra e San Vito Martire” e ai parroci don Mario Pezzuto e don Riccardo Calabrese, organizza e celebra anche quest’anno i solenni ... Segnala portalecce.it