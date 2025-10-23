Fede tradizione e musica per i festeggiamenti per la Madonna di Sanarica

Brindisireport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN PIETRO VERNOTICO - La comunità sampietrana si prepara a rendere omaggio alla Beata Vergine delle Grazie di Sanarica con un ricco programma di celebrazioni religiose e civili che culmineranno domenica 26 ottobre prossimo. I festeggiamenti religiosi sono cominciati il 17 ottobre, con il Santo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Fede, tradizione e musica: Solarussa in festa per San Gregorio Magno - Torna a Solarussa una delle ricorrenze più sentite dalla comunità: la festa di San Gregorio Magno, che ogni anno richiama fedeli, visitatori e appassionati di tradizioni popolari. Lo riporta linkoristano.it

fede tradizione musica festeggiamentiFesta d’Autunno 2025: Noci tra fede, comunità e spettacolo - Dal 4 al 13 ottobre, la città ha celebrato i Santi Medici Cosma e Damiano e la Madonna del Ro ... Lo riporta noci24.it

fede tradizione musica festeggiamentiLa comunità celebra San Vito: fede, territorio e cultura per la festa del compatrono - La comunità di Carmiano, insieme al Comune, all’Associazione “Madonna Nostra e San Vito Martire” e ai parroci don Mario Pezzuto e don Riccardo Calabrese, organizza e celebra anche quest’anno i solenni ... Segnala portalecce.it

Cerca Video su questo argomento: Fede Tradizione Musica Festeggiamenti