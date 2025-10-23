FdI | Sull’Alzheimer solo propaganda

Che fine hanno fatto le iniziative per l’Alzheimer a Capannori, annunciate nelle scorse settimane dal Comune? Fratelli d’Italia Capannori sull’argomento va all’attacco: "Smascheriamo l’ennesima promessa da campagna elettorale rimasta lettera morta – si legge in una nota – i tanto sbandierati corsi di attività fisica per malati di Alzheimer, annunciati mesi fa dal Comune, non esistono – dicono i Fratelli d’Italia – nessuna traccia, nessun progetto, nessun servizio attivo. Solo annunci a effetto e propaganda, mentre le famiglie continuano a fare i conti con l’abbandono istituzionale. Elisabetta Triggiani, capogruppo FdI, è netta: "Nei mesi scorsi la Giunta ha fatto sapere alla stampa di aver avviato percorsi di attività fisica in piscina per malati di Alzheimer e i loro familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FdI: "Sull’Alzheimer solo propaganda"

