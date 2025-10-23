FC 26 SBC Incontri Principali | I Grandi Derby Settimanali e il Clásico!

È il momento della SBC settimanale “Incontri Principali”! Questa settimana è ricca di match imperdibili, con un focus speciale sul Derby d’Italia, un’importante sfida in Eredivisie e, soprattutto, il leggendario El Clásico! Completa tutte e 4 le sfide per ottenere il premio finale: un Pacchetto Giocatori Misti Rari. Hai solo 8 giorni per sbloccare i premi. Il Premio Finale. Completando tutte e 4 le sfide: 1x Pacchetto giocatori misti rari (Scambiabile) Le 4 Sfide Dettagliate. 1 – Feyenoord vs PSV. Focus: Eredivisie (Campionato Olandese).. Requisiti Chiave: Minimo 1 giocatore Eredivisie.. Massimo 6 Nazionalità diverse in rosa. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc incontri principali i grandi derby settimanali e il cl225sico

FC 26 SBC "Incontri Principali": I Grandi Derby Settimanali e il Clásico!

