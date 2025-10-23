Far West nei campi di calcio Insulti razziali all’arbitro
Tra le squalifiche dello scorso fine settimana dei dilettanti spunta, in Eccellenza, il maxistop per un giocatore della Pietralunghese fino al 28 febbraio "poiché – si legge nel comunicato ufficiale – dopo una decisione arbitrale e a seguito di un richiamo del direttore di gara, lo insultava con epiteti di chiara discriminazione razziale, venendo per ciò espulso". Ma il giocatore non si è accontentato. "Inoltre, a fine gara – si legge ancora nella nota ufficiale della Federazione – minacciava più volte l’Assistente intimandogli di non scrivere sul referto di gara quanto accaduto". In Promozione 5 giornate di squalifica per un calciatore del Castiglione del Lago "perché, al termine della gara, calciava con violenza il pallone in direzione dell'Arbitro che, tuttavia, riusciva a schivarlo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
