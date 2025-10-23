Tra le squalifiche dello scorso fine settimana dei dilettanti spunta, in Eccellenza, il maxistop per un giocatore della Pietralunghese fino al 28 febbraio "poiché – si legge nel comunicato ufficiale – dopo una decisione arbitrale e a seguito di un richiamo del direttore di gara, lo insultava con epiteti di chiara discriminazione razziale, venendo per ciò espulso". Ma il giocatore non si è accontentato. "Inoltre, a fine gara – si legge ancora nella nota ufficiale della Federazione – minacciava più volte l’Assistente intimandogli di non scrivere sul referto di gara quanto accaduto". In Promozione 5 giornate di squalifica per un calciatore del Castiglione del Lago "perché, al termine della gara, calciava con violenza il pallone in direzione dell'Arbitro che, tuttavia, riusciva a schivarlo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Far West nei campi di calcio. Insulti razziali all’arbitro