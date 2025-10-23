Far crescere l' impresa attraverso l' arte | il nuovo format di Collezione Peggy Guggenheim

Il legame tra arte, impresa e lavoro è l'oggetto di Art Work, nuovo progetto presentato dalla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Ideato in collaborazione con Radical HR, società specializzata nella formazione e nella trasformazione organizzativa, Art Work propone un format esperienziale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

