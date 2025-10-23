Fantasma in guerra | il thriller politico su un’infiltrata nell’ETA – Recensione

Spagna, anni ’90. Amaia è una giovane agente della Guardia Civil che accetta quella che si rivelerà essere la missione più lunga e psicologicamente devastante della sua vita: infiltrarsi nellETA, l’organizzazione terroristica basca che per decenni ha insanguinato la Spagna con attacchi, omicidi mirati e attentati. La sua missione è localizzare i depositi segreti di armi ed esplosivi che l’organizzazione mantiene nel sud della Francia, lontano dai radar delle autorità spagnole, e identificare i principali esponenti del gruppo che vivono nascosti oltre confine. Per farlo assume una nuova identità e si immerge nell’ambiente criminale, dove non potrà fidarsi di nessuno e rimanere costantemente vigile, ogni piccolo errore potrebbe costarle la vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

