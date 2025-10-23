Famiglie sfrattate a Bologna polizia sfonda muri scontri | Sempre pagato bimbi senza casa per fare B&B

Scontri con la polizia oggi per due sfratti in via Michelino a Bologna. Nei due appartamenti che hanno ricevuto il provvedimento di sfratto vivevano due famiglie con figli piccoli. "Persone e famiglie che hanno sempre pagato l’affitto vengono buttate in mezzo alla strada per fare un B&B con la scusa della finita locazione" denunciano gli attivisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Presidio Solidale a sostegno delle FAMIGLIE dell'EX MOTEL AGIP SFRATTATE* – OGGI VENERDì 17 OTTOBRE, ore 16.00 alla METRO TOLEDO, (LARGO BERLINGUER - VIA ROMA) e non più a Piazza Municipio (il quanto la vista del ministro israeliano h - facebook.com Vai su Facebook

Ex Motel Agip, il Comune aumenta il contributo per le famiglie sfrattate https://napolitoday.it/cronaca/ex-motel-agip-contributo-famiglie.html… - X Vai su X

via Michelino - Due famiglie sfrattate in via Michelino a Bologna, tra scontri con la polizia e barricate degli attivisti di Plat che chiedevano soluzioni abitative alternative. Secondo gazzettadibologna.it

Sfratto con scontri in via Michelino: «Cacciati bimbi e famiglie in regola, al loro posto affitti brevi da 700 euro a notte» - Erano circa le 7 quando l’ufficiale giudiziario e due squadre di forze dell’ordine in tenuta antisommossa sono entrate al civico 41 per sfrattare due famiglie con bambini che abitavano in due appartam ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Famiglia sfrattata da un alloggio a Bologna, la protesta del collettivo Plat: «Non ce l'aspettavamo, c'era un tavolo aperto con Acer» - La famiglia di origine eritrea, con passaporto italiano, è composta da tre adulti (tra cui una donna over 65) e tre bambini. Scrive msn.com