Famiglie con minori sfrattate per far spazio a un B&B | alta tensione in via Michelino | VIDEO

Mattinata di tensione in via Michelino 41, dove due famiglie con bambini piccoli sono state sfrattate dai loro appartamenti nel giro di poche ore.Secondo quanto riferito dai comitati per il diritto alla casa e da alcune associazioni presenti sul posto, si tratta di nuclei regolari, con contratti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

