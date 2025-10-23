Famiglia uccisa a Canaro dal monossido di carbonio uscito dalla caldaia trovati morti padre madre e figlia

Un'intera famiglia composta da padre, madre e figlia è stata uccisa dal monossido di carbonio nella loro abitazione a Canaro, in provincia di Rovigo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Famiglia uccisa a Canaro dal monossido di carbonio uscito dalla caldaia, trovati morti padre, madre e figlia

