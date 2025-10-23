Famiglia morta in casa a Canaro | uccisi dal monossido di carbonio

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Canaro, in provincia di Rovigo, dove un’intera famiglia è stata trovata morta nella propria abitazione di via Cesare Battisti, nella frazione di Paviole. Le vittime sono un uomo di 52 anni, la moglie di 47 e la loro figlia di 27. Tutti e tre sono stati trovati senza vita nei rispettivi letti, probabilmente morti nel sonno dopo aver inalato monossido di carbonio. A dare l’allarme sono stati i colleghi del padre, preoccupati perché l’uomo non si presentava al lavoro da diversi giorni. Quando i vigili del fuoco di Rovigo sono entrati in casa, insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118, la scena è apparsa subito chiara. 🔗 Leggi su Open.online