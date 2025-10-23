Fame guerra annessione | Israele cancella la Palestina

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele non porta prove contro l'UNRWA e la Corte di Giustizia Internazionale lo obbliga a distribuire aiuti umanitari mentre la Knesset vota per l'annessione della Cisgiordania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

fame guerra annessione israeleISRAELE: MENTRE LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA IMPONE DI APRIRE AGLI AIUTI, LA KNESSET APPROVA L’ANNESSIONE DI TUTTA LA CISGIORDANIA OCCUPATA - Mentre la Corte Internazionale di Giustizia chiede a Israele di aprire i valichi per fare entrare più aiuti umanitari, la Knesset approva l'annessione di tutta la Cisgiordania occupata. Scrive radiondadurto.org

fame guerra annessione israeleCorte Aja, Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas - Lo ha stabilito la Corte internazionale di Giustizia aggiungendo che lo Stato ebraico deve "facilitare i programmi di aiuto a Gaza, anche quelli dell'Agenzia dell'Onu". Lo riporta ansa.it

fame guerra annessione israeleCisgiordania, dalla Knesset primo sì alla legge che stabilisce la sovranità israeliana - La votazione preliminare, che precede le tre votazioni obbligatorie alla Knesset prima che diventi legge, è stata approvata con 25 voti favorevoli e 24 ... Segnala lastampa.it

