Fame guerra annessione | Israele cancella la Palestina

Israele non porta prove contro l'UNRWA e la Corte di Giustizia Internazionale lo obbliga a distribuire aiuti umanitari mentre la Knesset vota per l'annessione della Cisgiordania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel mondo sempre più contesti vedono la fame utilizzata come arma di guerra nonostante la risoluzione ONU 2417 del 2018, votata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza, “riconosce la necessità di spezzare il circolo vizioso del conflitto armato e della fame - facebook.com Vai su Facebook

Fame come arma di guerra: CESVI denuncia la crisi globale. A Gaza una vittima al giorno per malnutrizione https://glistatigenerali.com/attualita/diritti/fame-come-arma-di-guerra-cesvi-denuncia-la-crisi-globale-a-gaza-una-vittima-al-giorno-per-malnutrizione/… - X Vai su X

ISRAELE: MENTRE LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA IMPONE DI APRIRE AGLI AIUTI, LA KNESSET APPROVA L’ANNESSIONE DI TUTTA LA CISGIORDANIA OCCUPATA - Mentre la Corte Internazionale di Giustizia chiede a Israele di aprire i valichi per fare entrare più aiuti umanitari, la Knesset approva l'annessione di tutta la Cisgiordania occupata. Scrive radiondadurto.org

Corte Aja, Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas - Lo ha stabilito la Corte internazionale di Giustizia aggiungendo che lo Stato ebraico deve "facilitare i programmi di aiuto a Gaza, anche quelli dell'Agenzia dell'Onu". Lo riporta ansa.it

Cisgiordania, dalla Knesset primo sì alla legge che stabilisce la sovranità israeliana - La votazione preliminare, che precede le tre votazioni obbligatorie alla Knesset prima che diventi legge, è stata approvata con 25 voti favorevoli e 24 ... Segnala lastampa.it