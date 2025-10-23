Falsi incidenti | tre arresti anche un avvocato Base nel Vallo

Tempo di lettura: < 1 minuto Una vera e propria ‘enciclopedia’ delle truffe è quella che emerge nelle oltre duecento pagine dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Avellino, Mauro Tringali, che ha d isposto gli arresti domiciliari per tre persone, tra le quali un avvocato, per frode nei confronti di numerose assicurazioni auto operanti sul territorio nazionale.? Le indagini, che coinvolgono 135 persone, vennero avviate nel 2020 dal Commissariato della Polizia di Stato di Lauro (Avellino), diretto dal vice questore Elio Iannuzzi e coordinate dalla Procura del capoluogo irpino guidata da Domenico Airoma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Falsi incidenti: tre arresti, anche un avvocato. Base nel Vallo

