Falconara nuovi cestini in centro e una campagna di sensibilizzazione per utilizzarli correttamente

FALCONARA - Nuovi cestini e una campagna di sensibilizzazione per dire basta a cartacce e mozziconi abbandonati in strada. È il doppio obiettivo dell’intervento avviato da Marche Multiservizi Falconara e Ata Rifiuti Ancona, in collaborazione con il Comune di Falconara.In questi giorni MMS. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Un’altra intervista ai protagonisti dei nuovi video del Parco Zoo Falconara: scopriamo insieme i loro ricordi. #parcozoofalconara #videointerviste - facebook.com Vai su Facebook

Buffa nuovo ad dell'aeroporto Falconara, incontro con la sindaca. Confronto sulle prospettive di sviluppo dello scalo marchigiano #ANSA - X Vai su X

Nuovi cestini per il decoro. Via alla sostituzione in città 364 le postazioni individuate - Un piano per la riorganizzazione e riqualificazione dei cestini gettacarte all’interno della terza cerchia muraria è quello che il Comune, con un’apposita delibera di Giunta, ha approvato per rendere ... Da lanazione.it

L'Aquila, la guerra dei posacenere: indagine lampo del procuratore Dammicco - Dichiarazione giunta sotto forma di denuncia sul tavolo del procuratore capo ... Lo riporta ilmessaggero.it