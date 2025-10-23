Falconara nuovi cestini in centro e una campagna di sensibilizzazione per utilizzarli correttamente

FALCONARA - Nuovi cestini e una campagna di sensibilizzazione per dire basta a cartacce e mozziconi abbandonati in strada. È il doppio obiettivo dell’intervento avviato da Marche Multiservizi Falconara e Ata Rifiuti Ancona, in collaborazione con il Comune di Falconara.In questi giorni MMS. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

