GROTTAZZOLINA La trasferta dell’Eurosuole alle spalle e l’immediato futuro, sabato prossimo vede l’esordio della Yuasa Battery Grottazzolina in casa alle ore 18 al PalaSavelli, avversario Verona. Il punto della situazione lo fa l’esperto regista Marco Falaschi: "A Civitanova è stata la gara che ci aspettavamo, in casa possono contare su un servizio importante e hanno fatto vedere di cosa sono capaci soprattutto nei primi due set. Poi la gara è cambiata, siamo saliti di intensità e conquistato il parziale, il primo ufficiale contro la Lube, ce lo prendiamo volentieri. Dispiace per il quarto set, abbiamo reagito bene al break che hanno fatto sempre al servizio a metà parziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falaschi: "Sarà un campionato molto tosto"