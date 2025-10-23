Falaschi | Sarà un campionato molto tosto
GROTTAZZOLINA La trasferta dell’Eurosuole alle spalle e l’immediato futuro, sabato prossimo vede l’esordio della Yuasa Battery Grottazzolina in casa alle ore 18 al PalaSavelli, avversario Verona. Il punto della situazione lo fa l’esperto regista Marco Falaschi: "A Civitanova è stata la gara che ci aspettavamo, in casa possono contare su un servizio importante e hanno fatto vedere di cosa sono capaci soprattutto nei primi due set. Poi la gara è cambiata, siamo saliti di intensità e conquistato il parziale, il primo ufficiale contro la Lube, ce lo prendiamo volentieri. Dispiace per il quarto set, abbiamo reagito bene al break che hanno fatto sempre al servizio a metà parziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
ÈTv Marche. . Il derby delle Marche chiuse la regular season della passata stagione e, per un curioso scherzo del destino, riapre l’edizione numero 81 del Campionato di Superlega. Alla fine a prendersi i tre punti è la Lube, ma alla Yuasa rimane il merito di es - facebook.com Vai su Facebook
