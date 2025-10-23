faenza nuove misure economiche in favore delle imprese colpite dalle alluvioni

L’amministrazione comunale di Faenza continua a sostenere il tessuto economico locale, colpito dalle alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024, approvando nuovi criteri per la concessione di contributi straordinari destinati alle imprese commerciali e artigianali. La nota del Comune spiega: "Nello specifico è stato appena approvato un piano di contributi straordinario per un totale di 280mila euro, in parte costituito da donazioni ricevute dal Comune di Faenza, con l’intento di aiutare le imprese nella ripartenza o sostenere, anche solo parzialmente, le perdite subìte nel caso di cessata attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

