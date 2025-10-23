Faccio la stessa fine di Chiara Poggi Spunta la lettera choc | parole sconcertanti chi l’ha scritta
È passato più di un decennio da quel tragico 13 agosto 2007, quando la tranquilla Garlasco, in provincia di Pavia, fu sconvolta dall’omicidio di Chiara Poggi. Una giovane donna di 26 anni, riservata e amata, trovata senza vita nella villetta di famiglia. Il fidanzato Alberto Stasi fu poi condannato in via definitiva a sedici anni di carcere, ma il caso continua a riemergere, carico di misteri e ombre mai dissolte. Oggi, a distanza di diciassette anni, un nuovo tassello si aggiunge al puzzle: una lettera che intreccia il nome di Chiara con un’altra vicenda giudiziaria, quella del Santuario della Madonna delle Bozzole, finito al centro di un’inchiesta per estorsione e video ricatti a sfondo sessuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
