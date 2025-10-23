Faccio la stessa fine di Chiara Poggi Garlasco spunta una lettera | chi l’ha scritta

Sono trascorsi ormai più di diciassette anni da quel terribile 13 agosto 2007, quando la tranquilla cittadina di Garlasco, in provincia di Pavia, fu sconvolta dall’omicidio di Chiara Poggi, una giovane donna di 26 anni trovata senza vita nella villetta di famiglia. Chiara era una ragazza riservata, gentile, amata da tutti: lavorava come impiegata e conduceva un’esistenza serena accanto al fidanzato Alberto Stasi, che in seguito sarebbe diventato il principale indagato e poi condannato in via definitiva a sedici anni di carcere. Un caso che ha segnato la storia giudiziaria italiana, tra depistaggi, errori investigativi, e un processo lungo e controverso, destinato a lasciare più di un interrogativo aperto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it