Fabriano zuffa in strada a colpi di cintura e lametta | denunciato dai poliziotti

Fabriano (Ancona), 23 ottobre 2025 - La Polizia di Stato interviene per segnalazione di una lite in strada: denunciato un uomo per lesioni volontarie aggravate. La scorsa settimana la Polizia di Stato del Commissariato di Fabriano è intervenuta su segnalazione di una lite, poi passata alle vie di fatto fra alcuni giovani. A dare l'allarme alcuni giovani che mentre passeggiavano avevano assistito alla scena: una zuffa nella quale era stata utilizzata una cintura con la fibbia metallica per colpire. La Volante del commissariato è intervenuta immediatamente sul posto notando un giovane a terra con evidenti lividi ed ematomi.

