F1 Russell si sfoga | il pilota della Mercedes attacca tutti

George Russell si è lasciato andare ad un duro sfogo: il pilota britannico attacca il mondo della Formula 1 e la Pirelli. George Russell ha lanciato un durissimo messaggi nei confronti della Formula 1, affermando che il campionato è diventato “una gara verso la prima curva” e che “dopo curva 1 diventa una processione”. Il pilota britannico della Mercedes, dopo il GP di Austin, non ha nascosto la frustrazione per una competizione sempre più prevedibile e priva di sorprese. Lo sfogo di Russell funge da campanello d’allarme per uno sport che fatica a ritrovare lo spettacolo. Russell si sfoga: il pilota Mercedes è amareggiato. 🔗 Leggi su Sportface.it

