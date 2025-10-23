F1 Oscar Piastri | Il vantaggio in classifica si è ridotto e Verstappen sarà una minaccia anche in Messico

Oscar Piastri è stato sicuramente il vero osservato speciale della conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del weekend del Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren è reduce da una sequenza negativa di tre gare consecutive fuori dal podio che ha ridotto sensibilmente il suo vantaggio in classifica generale su Lando Norris (adesso a -14) e Max Verstappen (a -40). “ Il mio approccio non cambia. Il vantaggio si è ridotto, ma sono concentrato sempre sul trarre il massimo da ogni weekend, anche se non è successo sempre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Il vantaggio in classifica si è ridotto e Verstappen sarà una minaccia anche in Messico”

