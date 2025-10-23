Il Gran Premio di Città del Messico sarà il ventesimo dell’edizione 2025 del Mondiale di F1, ancora però ben lungi dal concludersi. L’evento della capitale messicana si terrà nel weekend del 24-26 ottobre e come di consueto sarà circondato da un clima festivo. Difatti, la corsa si disputa in prossimità di El Dia de los Muertos, ricorrenza molto sentita nel Paese centroamericano. Questo GP ha una particolarità unica, poiché si disputa a 2.200 metri di quota. Una situazione ambientale che rappresenta una problematica da gestire sia relativamente alle power unit, sia all’aerodinamica. L’aria rarefatta può giocare brutti scherzi all’equilibrio delle vetture, oppure “depotenziare” i motori in maniera diversa, talvolta rimescolando i valori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Messico 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara