F1 GP Messico 2025 Il Mondiale più bello degli ultimi 15 anni si issa in quota L’altura cambierà i valori?

Il Mondiale di F1 più intrigante degli ultimi tre lustri vivrà il quint’ultimo atto a Città del Messico, contesto particolare per il fatto di essere in altura. Ciudad de Mexico è difatti a oltre 2.000 metri e l’aria rarefatta gioca, talvolta, brutti scherzi alle power unit eo agli equilibri aerodinamici delle varie vetture. Ci sarà meno ossigeno a disposizione e, pertanto, sarà fondamentale restare lucidi. Non ne ha particolare bisogno Max Verstappen, concentratissimo e determinatissimo nel compiere quella che solo due mesi fa appariva una rimonta impossibile. L’olandese coltiva l’ambizione (non è più un sogno) di laurearsi Campione per la quinta volta consecutiva, recuperando uno svantaggio enorme nei confronti dei piloti McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it

