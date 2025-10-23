F1 GP Messico 2025 | gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara Guida Sky e TV8

Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti d’America la Formula 1 non si ferma e nel weekend dal 24 al 26 ottobre andrà in scena il ventesimo appuntamento del Mondiale. Si tratta del Gran Premio del Messico, in scena all’autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. È uno dei capitoli più importanti della stagione, con la lotta per il titolo ancora apertissima. Max Verstappen, dopo la vittoria ad Austin, sta diventando una minaccia sempre più grande per le due McLaren. Ora l’olandese è distante solo 40 punti dalla vetta del Mondiale guidato sempre da Oscar Piastri. Ci aspetta perciò, a partire dal Messico, un finale di stagione tutt’altro che scontato, con le monoposto “papaya” che non possono più commettere errori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Messico 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

