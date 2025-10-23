F1 Frederic Vasseur | Ad Austin abbiamo completato un week end solido dobbiamo ripeterci in Messico
La Ferrari si ripropone nel ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 a Città del Messico. Dopo il podio conquistato dal monegasco Charles Leclerc ad Austin, in Texas, la scuderia di Maranello si vuol riproporre per essere della partita nella top-3 sul circuito messicano. Saranno condizioni ambientali piuttosto particolari, dal momento che si dovrà spingere in altura, e bisognerà tenerne conto della messa a punto delle vetture e dei motori. A questo proposito, il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur, vuol replicare quanto di buono visto negli USA e trovare la quadra anche con maggior celerità. 🔗 Leggi su Oasport.it
