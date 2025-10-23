F1 Briatore è furioso | l’Alpine valuta il licenziamento

Flavio Briatore è furibondo: adesso l’Alpine valuta il licenziamento. L’episodio ha fatto storcere il naso a tutta la scuderia. Franco Colapinto è al centro di un terremoto interno all’ Alpine. Durante il Gran Premio degli Stati Uniti, andato in scena a Austin, il pilota argentino ha disobbedito ad un ordine di scuderia, superando il compagno Pierre Gasly nonostante l’indicazione di restare dietro. Il gesto ha fatto esplodere la tensione nel team, con il direttore generale Steve Nielsen che ha definito l’episodio aspramente. Il braccio destro di Briatore, dopo il GP di Austin, ha dichiarato: “Abbiamo dato istruzioni ai piloti di mantenere la posizione perché stavamo gestendo il carburante con entrambe le vetture e con la variabile aggiuntiva dei giri rimanenti. 🔗 Leggi su Sportface.it

