F1 Alonso sbotta | bordata pesantissima all’Aston Martin

Fernando Alonso ha espresso un parere molto critico sugli sviluppi visti sin qui in casa Aston Martin: il pilota spagnolo si è sfogato. Nel corso della sua carriera, Fernando Alonso ha sempre mantenuto una comunicazione schietta e senza filtri, sia con gli avversari che con le scuderie per cui ha corso. Stavolta, nel mirino delle sue critiche è finita l' Aston Martin. L'ex pilota della Ferrari si è mostrato visibilmente amareggiato per i risultati ottenuti, definendo il momento attuale del team tutt'altro che positivo. Alonso deluso: "La AMR25 non è all'altezza". Secondo Alonso, la AMR25 non dispone del potenziale necessario per lottare stabilmente nella zona punti.