Expo Metaverso Matthias Martelli racconta Raffaello

L’ Expo Metaverso Raffaello si accende oggi con la voce di uno dei suoi figli più talentuosi. Alle 18.45 al Teatro Sanzio, Matthias Martelli racconta Raffaello come non lo abbiamo mai ascoltato: non l’icona perfetta dei manuali, ma un artista vivo, audace, contraddittorio. Urbinate come il Maestro, Martelli intreccia la propria voce a quella del Sanzio e costruisce un viaggio teatrale che attraversa la sua opera e il suo destino, accompagnato al pianoforte dal Maestro Matteo Castellan. Lo spettacolo nasce da un laboratorio con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Urbino ideato da Massimo Puliani e realizzato al Teatro della Fortuna di Fano, dove è stato elaborato anche "Il braccio della morte", un elemento in 3D modellato dallo studente Umberto Proietti, ispirato a un dettaglio di Raffaello e divenuto simbolo visivo della rappresentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Expo Metaverso. Matthias Martelli racconta Raffaello

