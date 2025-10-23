LEVANTO Una sala multimediale da 202 posti (due per persone con disabilità motorie) con sala d’ingresso di 57 metri quadrati. Dotata di palcoscenico, una stanza per la regìa, una a uso tecnico, locale guardaroba, schermo per la proiezione di film e, in più, spazi esterni pavimentati in arenaria e con aiuole. È sorto in via Cairoli, al piano terra del complesso che ospitava il cinema teatro Sport ora trasformato in residenze abitative, il nuovo polo di attrazione levantese per gli eventi culturali. Acquisito gratuitamente dal Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione dell’intervento residenziale, verrà inaugurato nel corso delle prossime festività natalizie per accogliere manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche, convegni, conferenze e tutte le iniziative organizzate dall’amministrazione e dalle associazioni locali che necessitano di spazi ampi e attrezzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex teatro Sport Pronta la sala multimediale