Ex Sofim salvi gli 81 lavoratori delle pulizie licenziati | dal 3 novembre saranno riassorbiti da Euroservizi
Sono salvi gli 81 lavoratori impiegati nelle pulizie ordinarie e tecniche dello stabilimento Fpt Industrial in zona Asi a Foggia. La committente ha individuato una nuova ditta che questa mattina ha incontrato le organizzazioni sindacali. Le trattative si sono concluse solo dopo le 14. “L’azienda. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Joseph Splendido. . 81 LAVORATORI SENZA STIPENDIO: LA POLITICA DEVE ASCOLTARE ED AGIRE SUBITO Oggi mi sono recato davanti ai cancelli della Fpt Industrial (ex Sofim), dove 81 lavoratori sono stati licenziati in tronco, senza preavviso, senza val - facebook.com Vai su Facebook
Salvi gli 81 lavoratori delle pulizie nell’ex Sofim: dal 3 novembre saranno riassorbiti da Euroservizi - Si conclude positivamente la vertenza dei dipendenti ex Servizitaliani srl, licenziati in tronco dalla vecchia ditta appaltatrice ... Secondo foggiatoday.it
Servizitaliani, licenziati gli 81 addetti alle pulizie dello stabilimento FPT (Ex-Sofim) - Stamani sono state inviate, via pec, le comunicazioni dei licenziamenti per ‘giustificato motivo oggetto’ agli 81 dipendenti di Servizitaliani srl, l’azienda mu ... Lo riporta foggiacittaaperta.it
Licenziamenti all'ex Sofim, l’impresa di pulizie lascia a casa 81 lavoratori - Servizitaliani srl ha notificato ieri la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti impiegati nelle pulizie e nella sanificazione dello stabilimento Fpt Industrial di Foggia ... Si legge su foggiatoday.it