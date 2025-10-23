Ex-sceneggiatore WWE rivela | Charles Manson voleva incontrare Bray Wyatt
Un ex-sceneggiatore della WWE ha condiviso una delle storie più incredibili sul compianto Windham Rotunda, conosciuto dai fan come Bray Wyatt. Durante un’intervista nel podcast Wrestling with Freddie, Nick Manfredini ha rivelato che Charles Manson, il famigerato leader di una setta e mandante di alcuni dei crimini più efferati degli anni ’60, avrebbe visto i promo di Bray Wyatt dal carcere e avrebbe espresso il desiderio di incontrarlo. Manfredini ha spiegato che il primo personaggio di Wyatt era fortemente ispirato a figure reali come Manson, e che lui e Bray avevano passato molto tempo a studiare le interviste e i comportamenti del criminale per costruire la psicologia del personaggio: “Era molto ispirato a Charles Manson. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
