Ex Milan Menez su Ancelotti | Ha un grande lato umano Io non ci ho mai litigato

Jeremy Menez, ex calciatore del Milan, si è raccontato in un'intervista dai microfoni di Ultimo Uomo: le sue parole su Ancelotti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Menez su Ancelotti: “Ha un grande lato umano. Io non ci ho mai litigato”

News recenti che potrebbero piacerti

Il #Milan non vince con 2? a San Siro contro il Napoli in Serie A dal lontano 14/12/2014, in quel caso segnò Menez [6'] e Bonaventura [52']. L'ultima in tot. a San Siro contro i partenopei risale invece al 2-0 in Coppa Italia [2 gol Piatek] ? @DaniGrassin - X Vai su X

Prezioso anche senza gol: vi sta piacendo Gimenez? ? @samuele.mandaro - facebook.com Vai su Facebook

Menez su Ancelotti: "Riesce a darti una fiducia incredibile" - Jeremy Menez, intervistato da Ultimo Uomo, ha parlato così di Carlo Ancelotti: "Ancelotti è una persona come noi ma contemporaneamente riesce a farsi rispettare. Da milannews.it

Menez: A Roma è più difficile vincere. Roma-Sampdoria? Due giocatori litigarono negli spogliatoi - Jeremy Menez ha rilasciato un'intervista al portale Ultimo Uomo. marione.net scrive

Menez: “Vi racconto quel Roma-Sampdoria che ci fece perdere lo Scudetto, litigammo negli spogliatoi” - Prendo la palla di petto e c'è Checco vicino a me (Francesco Totti, ndr), vado avanti e non guardo nessuno ... Segnala msn.com