Ex Chiesa del Carmine visita guidata per la terza età
Martedì 28 ottobre, l'Ufficio attività socioricreative del Comune di Piacenza propone una nuova iniziativa per la terza età: una visita guidata alla ex chiesa del Carmine, oggi sede del Laboratorio Aperto, alla scoperta della storia e dell'architettura di un luogo che ha attraversato i secoli.La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
