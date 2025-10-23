Ex cartiera Vita Mayer a Ceprano al via il secondo intervento di bonifica e rimozione amianto

Ceprano (Frosinone) si prepara a un passo decisivo nel suo percorso verso la riqualificazione ambientale. Il prossimo 30 ottobre prenderanno il via i lavori di bonifica relativi al secondo applicativo dell'area dell'ex cartiera "Vita Mayer", un sito industriale dismesso di grande rilevanza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

