Ex Asu governo Schifani pronto a dare il via libera all' assunzione di altri 259 lavoratori

Il governo Schifani si prepara ad approvare l'appendice al Piano assunzionale 2025 della Servizi ausiliari Sicilia (Sas), che prevede l'ingresso di altri 259 lavoratori provenienti dal bacino Asu. Il tema sarà affrontato nella riunione di giunta prevista per domani mattina.Le nuove unità saranno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

