A luglio 2025 Enrica Bonaccorti ha scoperto di avere un tumore al pancreas, una diagnosi che ha stravolto la sua quotidianità e che le imposto un cambiamento immediato nello stile di vita. La conduttrice per la prima volta ha parlato pubblicamente di come sta affrontando questa fase delicata. “Per un po’ mi sono sentita come sospesa, bloccata nei pensieri e nelle azioni”, ha raccontato al settimanale Gente, ricordando di aver passato i primi giorni subito dopo la diagnosi chiusa nella propria stanza. La scoperta della malattia ha stravolto i piani estivi della Bonaccorti, che, dall’idea di potersi concedere qualche giorno di vacanza, è passata direttamente all’affrontare la malattia inaspettata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Evito di guardarmi allo specchio, così spelacchiata mi faccio paura, dopo la chemio ho perso 4 chili": Enrica Bonaccorti si racconta