Eventi a Napoli cosa fare nel weekend da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2025

2anews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri tutti gli eventi del weekend da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. Scopri le Sagre in Campania nel weekend (in aggiornamento) Elenco dei concerti del 2025 (in aggiornamento) TUTTI GLI APPUNTAMENTI DroneArt Show alla Mostra . 🔗 Leggi su 2anews.it

