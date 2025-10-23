Europe League Steaua Bucarest-Bologna 1-2 | una vittoria per Italiano

Una vittoria dedicata a Vincenzo Italiano. Il Bologna si impone per 2-1 in casa della Steaua Bucarest, in una gara valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. I gol dei rossoblù, privi in panchina del loro allenatore ricoverato per una polmonite, portano la firma al 9? con Odgaard, servito in area piccola da Dallinga dopo un gran recupero di Freuler sulla trequarti. Il raddoppio dopo tre minuti con lo stesso Dallinga, bravo a ribattere in rete una respinta del portiere dello Steaua su una deviazione di un suo difensore. Il Bologna non lascia spazio agli avversari, Orsolini ha due occasioni per il terzo gol ma sulla prima non serve un liberissimo Dallinga e viene stoppato da Tarnovanu, sulla seconda invece si inventa un gol da cineteca ma era in netta posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

