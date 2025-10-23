Europa League una brutta Roma perde 2-1 all’Olimpico contro il Viktoria Plzen
Gli spettatori che si erano affollati all’Olimpico sperando che la Roma riuscisse a vendicare la sconfitta contro il Lille non si aspettavano un altro brutto tonfo. I giallorossi sono sconfitti per la seconda volta in Europa League dai boemi del Viktoria Plzen. A mettere nei guai l’undici di Gasperini sono tre minuti di follia totale della difesa, che viene infilata due volte dai boemi. Se al 20’ Adu semina Ziolkowski prima di mettere un bel destro sul palo lontano, tre minuti dopo Dweh approfitta di un rinvio discutibile di Wesley per lanciare Souaré che gonfia la rete dalla distanza. La Roma riapre la partita nella ripresa quando Dybala converte il rigore concesso per fallo di mano ed è tutta un’altra gara all’Olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Radio1 Rai. . #EuropaLeague #FCSBBologna Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa e il pareggio contro il Friburgo, arriva la prima vittoria in #UEL in trasferta per Il Bologna contro la Steaua Bucarest. 1-2 il risultato con reti di Odgaard e Dallinga. Il racconto de - facebook.com Vai su Facebook
Europa League, oggi Roma - Viktoria Plazen e Steaua - Bologna: orari, possibili formazioni, quote e dove vederle in tv Le squadre italiane date per favorite dai bookie - X Vai su X
Europa League, una brutta Roma perde 2-1 all’Olimpico contro il Viktoria Plzen - Tre minuti di follia totale della difesa affossano i giallorossi, che incassano la seconda sconfitta consecutiva in Europa contro i boemi. Scrive ilgiornale.it
Europa League – Roma ancora un tonfo: ko 2-1 con il Viktoria Plzen - Dopo la sconfitta con il Lilla i giallorossi perdono nuovamente all'Olimpico ... Lo riporta ilnapolionline.com
Europa League, la Roma si arrende anche al Viktoria Plzen - Continua il momento no all'Olimpico per la Roma che, dopo aver perso con Torino, Lille e Inter, perde anche contro il Viktoria Plzen nella terza ... Scrive iltempo.it