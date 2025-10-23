Europa League una brutta Roma perde 2-1 all’Olimpico contro il Viktoria Plzen

Gli spettatori che si erano affollati all’Olimpico sperando che la Roma riuscisse a vendicare la sconfitta contro il Lille non si aspettavano un altro brutto tonfo. I giallorossi sono sconfitti per la seconda volta in Europa League dai boemi del Viktoria Plzen. A mettere nei guai l’undici di Gasperini sono tre minuti di follia totale della difesa, che viene infilata due volte dai boemi. Se al 20’ Adu semina Ziolkowski prima di mettere un bel destro sul palo lontano, tre minuti dopo Dweh approfitta di un rinvio discutibile di Wesley per lanciare Souaré che gonfia la rete dalla distanza. La Roma riapre la partita nella ripresa quando Dybala converte il rigore concesso per fallo di mano ed è tutta un’altra gara all’Olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

