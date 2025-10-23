Europa League stasera FCSB-Bologna | orario e dove vederla
Il Bologna torna in campo in Europa League: stasera a Bucarest la sfida con l’FCSB – l’ex Steaua, nobile decaduta del calcio romeno – i rossoblù cercano la prima vittoria del girone dopo un avvio complicato. Finora, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano ha raccolto un solo punto: sconfitta all’esordio contro l’Aston Villa (1-0) e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
