Europa League Roma-Viktoria Plzen 1-2

22.56 Roma sconfitta all'Olimpico. E' il secondo ko in 3 gare di 'league phase'. Dovbyk e Soulé non sorprendono Jedlicka Potente progressione di Adu, che semina Ziolkowski sulla fascia,entra in area e batte Svilar con un tocco felpato (20') Poco dopo (23') sberla di Souaré dai 20 metri, ispiti sullo 0-2. Roma confusa, Gasperini inserisce El Shaarawy e Pisilli. Proprio quest'ultimo si vede respingere un colpo di testa dal braccio di Jemelka: Dybala trasforma il rigore (54'). Soulé e Bailey mancano di pochissimo il bersaglio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

Radio1 Rai. . #EuropaLeague #FCSBBologna Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa e il pareggio contro il Friburgo, arriva la prima vittoria in #UEL in trasferta per Il Bologna contro la Steaua Bucarest. 1-2 il risultato con reti di Odgaard e Dallinga. Il racconto de - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità #Atac Europa League, questa sera all'Olimpico la sfida Roma-Viktoria Plzen. Diciotto le linee bus che raggiungono l'area del Foro Italico https://romamobilita.it/it/node/26736 - X Vai su X

Roma-Viktoria Plzen 1-2, le pagelle: Ziolkowski da incubo, Hermoso pasticcia, Dybala ci prova - Una gara che fa scivolare i giallorossi sul fondo nel girone e che ha visto troppo caos nelle scelte e ... Secondo leggo.it

La Roma di Gasperini va ko anche in Europa League: il Viktoria Plzen fa il colpaccio all’Olimpico - Dopo il ko interno contro l'Inter in campionato i giallorossi vanno ko all'Olimpico anche in Europa League contro il ... Si legge su fanpage.it

Europa League: in campo Roma-Viktoria Plzen 1-2 DIRETTA e FOTO - Rinvio di Jedlicka, Adu vince il duello fisico con Ziolkowski, entra in area dalla sinistra e fredda Svilar con un elegante tocco sotto che non gli lascia ... Da ansa.it