Europa League Roma-Viktoria Plzen 1-2 non basta il gol n200 di Dybala
Continua il momento no all’Olimpico per la Roma che, dopo aver perso con Torino, Lille e Inter, perde anche contro il Viktoria Plzen nella terza giornata della fase campionato di Europa League. I cechi si impongono per 2-1 e non basta ai giallorossi di Gasperini il gol numero 200 in carriera, tra club e nazionale, di Paulo Dybala. Primo tempo da dimenticare per la Roma, con il Plzen che dopo una fase di studio colpisce due volte in due minuti. Al 20? è Adu a scavalcare Svilar con un tocco felpato dopo aver seminato l’esordiente Ziolkowski, sostituito da Gasperini prima della mezz’ora. Al 22? è Souaré a fulminare ancora il portiere giallorosso con un sinistro potente e preciso dalla distanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
