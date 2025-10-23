Europa League | Roma battuta in casa Dal Viktoria Plzen 1-2 Bologna vince in Romania 1-2

Firenzepost.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il momento no all'Olimpico per la Roma che, dopo aver perso con Torino, Lille e Inter, perde anche contro il Viktoria Plzen nella terza giornata della fase campionato di Europa League. I cechi si impongono per 2-1 e non basta ai giallorossi di Gasperini il gol numero 200 in carriera, tra club e nazionale, di Paulo Dybala L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

europa league roma battuta in casa dal viktoria plzen 1 2 bologna vince in romania 1 2

© Firenzepost.it - Europa League: Roma battuta in casa Dal Viktoria Plzen (1-2). Bologna vince in Romania (1-2)

Scopri altri approfondimenti

europa league roma battutaClassifica di Europa League aggiornata: cosa cambia per la Roma dopo la sconfitta con il Plzen - Giallorossi ancora battuti all'Olimpico, arriva il secondo stop di fila nella Fase Campionato: la posizione dei giallorossi ... Da corrieredellosport.it

europa league roma battutaEuropa League, una brutta Roma perde 2-1 all’Olimpico contro il Viktoria Plzen - Tre minuti di follia totale della difesa affossano i giallorossi, che incassano la seconda sconfitta consecutiva in Europa contro i boemi. Riporta msn.com

europa league roma battutaNon basta Dybala, all’Olimpico il Viktoria Plzen batte 2-1 la Roma - Altra serata amara per la Roma che gioca una partita sottotono e tecnicamente imprecisa contro il Viktoria Plzen e perde in casa per 1- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Europa League Roma Battuta